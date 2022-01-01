с обновлением 2022 года
Мониторинг счета
Чистая прибыль 71 775$ за год
Ссылка на мониторинг доступна после подписки
Преимущества
Авто торговля
Запустите робота и забудьте о нем, он сам будет открывать и закрывать сделки.
15 минут до первый прибыли
После запуска робота вы получите первую прибыль в течении 15 минут.
Без убытков
Благодаря умной системе стоп лосса, робот не сделает вам убытков и не сольет депозит.
Версия 2022 года
Обновленная версия идеально подходит для текущей ситуации на рынке.
Отзывы
Егор Данченко
Два года ручной торговли и все безуспешно. На Форекс лучше использовать торговых роботов, недавно скачал FX Control пока идет в плюс, а там посмотрим...
Алексей Мелов
Давно увлекают форекс советниками и скажу что FX Control один из лучших на рынке. Простая стратегия, умные стопы, быстрая реакция на рынок, то что нужно!
Елена Штраух
Я не очень разбираюсь в компьютерах, но посмотрев видео инструкцию по установке робота я легко смогла его запустить, он уже принес 300$ прибыли.
Сергей Шумский
Бесплатный робот торгует лучше дорогих зарубежных разработок. Автор отвечает на все вопросы и помогает в настройках. Прибыль в пределах заявленной, спасибо!
Обновление 2022 года
Авто торговля
Запустите робота и забудьте о нем, он сам будет открывать и закрывать сделки.
15 минут до прибыли
После запуска робота вы получите первую прибыль в течении 15 минут.
Без убытков
Благодаря умной системе стоп лосса, робот не сделает вам убытков и не сольет депозит.
Версия 2022 года
Обновленная версия идеально подходит для текущей ситуации на рынке.
Мониторинг счета
Чистая прибыль 71 775$ за год
Ссылка доступна после подписки
Академия трейдинга
Почта: admin@fx-control.com|Телефон: +79972337777
Адрес: Москва, Нижний Сусальный пер., 5 стр 9
Сайт fx-control.com является партнером и рекламным агентом брокера ФИНАМ-ФОРЕКС, который осуществляет свою деятельность по лицензии ЦБ РФ №177-02739-100000
Любые сигналы, мнения, предупреждения, оповещения, обещания и т.п. - это только предположения, основанные на нашем опыте. Любая форекс система, имеет свои риски, вы должны помнить об этом.
Академия трейдинга
Почта: admin@fx-control.com|Телефон: +79972337777
Адрес: Москва, Нижний Сусальный пер., 5 стр 9
Сайт fx-control.com является партнером и рекламным агентом брокера ФИНАМ-ФОРЕКС, который осуществляет свою деятельность по лицензии ЦБ РФ №177-02739-100000
Любые сигналы, мнения, предупреждения, оповещения, обещания и т.п. - это только предположения, основанные на нашем опыте. Любая форекс система, имеет свои риски, вы должны помнить об этом.